Berlin’de elektrik geri geldi: On binlerce hane günler sonra aydınlığa kavuştu

Berlin’in güneybatısında, aktivistler tarafından bir elektrik santraline düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın, bir kanal üzerindeki kablo geçiş hattını tahrip etti. Dondurucu soğukların etkili olduğu günlerde yaşanan olay, yaklaşık 45 bin hanenin ve 2 binden fazla işletmenin elektriksiz kalmasına yol açtı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN BU YANA EN UZUN KESİNTİ

Yetkililer, yaşanan kesintinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Berlin’de görülen en uzun süreli elektrik kesintisi olduğunu açıkladı. Elektrik kesintisi; ısıtma sistemlerini, cep telefonu bağlantılarını ve tren seferlerini de etkileyerek kent genelinde hayatı aksattı.

BERLİN BELEDİYE BAŞKANI: ETKİLENENLER İÇİN İYİ BİR GÜN

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, elektriğin yeniden verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün, 3 Ocak’tan bu yana elektrik ve ısıtmadan mahrum kalan birçok insan için iyi bir gün” ifadelerini kullandı. Wegner, saat 11.00’de başlayan çalışmaların karmaşık ve kademeli bir süreçle yürütüldüğünü vurguladı.

ALMAN ORDUSU SAHAYA İNDİ

Kesintiden etkilenen bölge sakinlerine destek olmak amacıyla Bundeswehr devreye sokuldu. Ordu birlikleri, özellikle yaşlılar ve hassas gruplar için ısınma ve lojistik destek sağladı.

ALTYAPI GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süren kesinti, bazı siyasetçilerin başkentin altyapısını korumak için daha fazla yatırım çağrısı yapmasına neden oldu. Özellikle Almanya iç istihbarat teşkilatının, sol militan gruplardan kaynaklanan artan risklere dikkat çeken uyarıları, güvenlik önlemlerinin yetersizliği tartışmasını derinleştirdi.