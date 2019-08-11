0553 313 94 23

Berlin’de Bayram Namazı coşkusu

Berlinli Türklerin bayram namazı için ilk adresi yine Şehitlik Camii oldu.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:06
Berlin’de Bayram Namazı coşkusu

Berlinli Türklerin bayram namazı için ilk adresi yine Şehitlik Camii oldu.


Berlin’de yaşayan vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılabilmek için camilere akın etti. Berlinli Türklerin en çok rağbet ettiği cami ise yine Şehitlik Camisi oldu. Berlin’de yaşayan Türkler için sembolik anlamı olan Şehitlik Cami’nin içi hınca hınç dolunca kalabalık bahçeye taştı. Vatandaşlarımızın çoğu yerlere serilen halılar ve hasırların üzerinde bayram namazlarını eda etti. Namaz sonrası okunan hutbede bayram ruhuna uygun temennilerde bulunuldu. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılarak, tüm Müslümanlar için dualar okundu. Namazın ve edilen duaların ardından, herkes birbiriyle bayramlaştı.


Kurban Bayramı namazını kılmak için Berlin Şehitlik Camiini seçen vatandaşlarımızdan Yalçın Kaya, tüm İslam aleminin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramını en içten dilekleriyle kutladığını söyledi. Bayram nedeniyle caminin çok dolu olduğuna değinen Yaya, kendilerinin de bu nedenle bayram namazını ancak bahçede kılabildiklerini belirtti.


Bayram namazını kıldıran Berlin Şehitlik Camisi din görevlisi Yakup Ayar’da yaptığı açıklamada, güzel bir bayram sabahında huzurlu bir bayram namazı eda ettiklerini söyledi. Bayram duasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptıklarının altını çizen Ayar, “Bugünlerimize sahip çıkmak, gelecek nesillerimize yavrularımıza, çocuklarımıza kültürümüzü, geleneğimizi, dinimizin temel esaslarını aktarabilmek istiyoruz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını can-ı gönülden kutluyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


Bayram namazı esnasında Berlin polisinin cami önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:06
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    1. Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki..
    2. Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut..
    3. Melikgazi’de belirlenen alanlar..
    4. Kurban keserken yaralananlar..
    5. Başkan Gökhan Yüksel ve kreş..
    6. Konya’da Kurban Bayramı manzaraları
    7. Kastamonu'da bayramın tadı "çekme helva"
    8. Bakan Kasapoğlu gençlerle birlikte..
    9. ABD'nin kararı sonrası harekete..
    10. Bayram namazından çıkan yayaya..
    11. Bayramda et tüketimi sonrası alerji..
    12. İşçiler CHP’den işini ve ekmeğini..
    13. Yıldızların altında yürüyüp güneşin..
    14. Kurtarılan Türk gemici yaşadıklarını..
    15. Yalova Kent Ormanı'na turist ilgisi
    16. (GRAFİKLİ) Süper Lig'de statlar yeni..
    17. Putin Müslümanların Kurban Bayramı'nı..
    18. Lokantacı Yalçın Şahin:
    19. Örencik halkından geçmişlerine dua
    20. Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı