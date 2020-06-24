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Spor

Berlin Maratonu koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 18:28:29 -
Berlin Maratonu koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

ANKARA (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 26-27 Eylül tarihlerinde koşulması planlanan maratonun salgın nedeniyle daha önce ertelendiği hatırlatıldı.

Büyük çaplı etkinliklerin ekim sonuna kadar yasak olduğu Almanya'da, maratonu daha sonra düzenlemenin mümkün olmadığı gerekçesiyle organizasyonun bu yıl yapılmayacağı belirtildi.

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