Berlin Duvarı'na 'Utanç Duvarı' diyenler bu duvara kör! Dünyayla irtibatı tamamen kesildi

Yeni Akit/Ankara

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin çevresine ördüğü 65 kilometre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğindeki beton duvarın tamamlandığını duyurdu. Bu duvarın tamamlanmasıyla Gazze Şeridi’nin dünyayla irtibatı tamamen kesilmiş, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin tümü adeta bir açık hava hapishanesine kapatılmış oldu. İşgalci İsrail’in ördüğü 6 metrelik duvar, Filistinlilerin denize ulaşmasını da önleyecek şekilde inşa edildi.

Berlin Duvarı'na 'Utanç Duvarı' diyenler İsrail'e kör!

Sovyetler Birliği’nin Doğu ve Batı Berlin’i birbirinden ayıran Berlin Duvarı’nı inşa etmesinin ardından başta Batılı ülkeler olmak üzere tüm dünya bu duvarı “Utanç Duvarı” olarak niteleyip Sovyetler’i yıllar boyu kıyasıya eleştirmişti. Bugün tamamlandığı açıklanan Siyonist işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ni tümüyle kapatan duvara ise aynı dünya resmen kör ve sağır. Dünya, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinin dolmak üzere olduğu bir zamanda bu utanç ve işgal duvarına tepkisiz kalarak bilinen tüm insan haklarını da ayaklar altına aldı.