Berlin bu hamleyi manşete taşıdı: Deutschlandticket hamlesi! Öğrencileri sevindirecek siftahı yaptı

Berlin’de binlerce öğrenciyi sevindirecek bir açıklama yapıldı. Almanya genelinde tüm toplu taşıma araçlarında kullanılacak yeni indirimli bilet, Nisan ayında yürürlüğe giriyor.

Öğrencilerin kullanabileceği yeni Deutschlandticket (Almanya bileti), ayda sadece 29.40 euro. Mevcut Berlin öğrenci biletinin maliyeti ise aylık yaklaşık 35 euro iken. Bunun yanı sıra Deutschlandticket indimli tarifesine geçmek isteyen öğrencilerin 13.95 euro ek ücret ödemesi gerekecek. Ancak bu yükseltme seçeneği 2023/2024 kış sömestrinin sonunda sona erecek.

Berlin’de bulunan 36 üniversitenin yaklaşık yüzde 80’i indirimli bilet programına katılmış durumda. Geri kalan üniversiteler ise farklı akademik takvimleri bulunması nedeniyle, hali hazırda kullanılan VBB öğrenci bileti sistemine devam etmeyi seçti. İki üniversitenin ise henüz bu konuda bir karar almadığı belirtildi.

Almanya genelinde yaklaşık üç milyon öğrencinin önümüzdeki yaz döneminden itibaren indirimli Deutschlandticket fırsatından yararlanabileceği belirtiliyor.Sonhaber.eu

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