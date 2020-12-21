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Medya Berkyaruk'un annesi kim? Sultan Berkyaruk'un annesi tarihte kimdir?
Medya

Berkyaruk'un annesi kim? Sultan Berkyaruk'un annesi tarihte kimdir?

Sultan Berkyaruk'un annesi tarihte kimdir? Ekranların başarılı dizisi Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuna yeni dahil olan İsmail Ege Şaşmaz Sultan Melikşah'ın oğullarından Berkyaruk karakterine hayat verecek. Her Pazartesi ekranlara gelen yapım başladığı ilk günden bu yana izleyenlerinin dikkatini çekerken Berkyaruk karakteri izleyenlerin araştırma konusu haline geldi. Berkyaruk'un annesi kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:23:00 -
Berkyaruk'un annesi kim? Sultan Berkyaruk'un annesi tarihte kimdir?

Tarihi dokusu ve birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı başarılı dizi Uyanış Büyük Selçuklu'da bu akşam Melikşah'ın oğullarından Berkyaruk karakteri diziye katıldı. Berkyaruk'un hayatına dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Sultan Berkyaruk'un annesi kimdir? İşte tarihte Berkyaruk'un hayatına dair detaylar...

Berkyaruk'un annesi kimdir?

Berkyaruk, Melikşah'ın büyük oğluydu. Annesi, Selçuklu asıllı Emir Yakuti’nin kızı ve Azerbaycan Emiri İsmail’in kardeşi olan Zübeyde Hâtun'du. Fakat Melikşah'ın 1092'de ölmesi ile Terken Hatun, eşinin ölümünden 6 gün sonra 25 Kasım 1092'de[1] Melikşah'ın diğer küçük yaştaki oğlu ve Berkyaruk'un kardeşi I. Mahmud'un sultanlığını ilan etti. Kendine taraftar bulmak ve bu saltanatı pekiştirmek için rivayete göre ordu mensuplarına 20.000 altın dinar dağıttı. Sonra da Emir Kur Boğa'yı[2] İsfahan'da bulunan veliaht Berkyaruk'u yakalamak için gönderdi. Kendisi ve annesi ordu ile bu emiri izlemişti. Ancak Nizam-ül Mülk taraftarları da 14 yaşındaki Berkyaruk'u Rey şehrine kaçırarak sultan ilan ettiler. Selçuklu tahtını ele geçirmek isteyen iki taraf arasında Burucerd'de 11 Ocak 1093 tarihinde yaşanan savaşta Terken Hatun'un ordusundaki bazı emir ve askerlerin kendi tarafına geçmesiyle Berkyaruk savaşı kazandı ve hükümdarlığını pekiştirdi.

Berk Yaruk, dizide olduğu gibi gerçekte de başarılı bir Türk askeridir. En büyük amacıyla ülkesinde birlik ve beraberliği diri tutmaktadır. Berk Yaruk, 1104 tarihinde vereme yakalanarak vefat etmiştir.

Uyanış Büyük Selçuklu'da Berkyaruk'u kim oynuyor?
Uyanış Büyük Selçuklu'da Berkyaruk'u kim oynuyor?

Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da Berkyaruk'u kim oynuyor?

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