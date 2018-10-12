0553 313 94 23

Berkay'ın eşi konuştu: Çocuğunun üzerine yemin etti

Geçtiğimiz gün yaşanan Arda-Berkay kavgasına ilişkin konuşan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, kavganın nasıl başladığını anlattı.

12 Ekim 2018 Cuma 14:52
Berkay'ın eşi konuştu: Çocuğunun üzerine yemin etti

Arda Turan'ın Berkay'ın burnunu kırmasının yankıları sürüyor.

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz Programı'na katılan Seren Serengil, Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşananları yorumladı.

ÖZlem Ada Şahin: Berkay çocuğunun üzerine yemin etti

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e konuşan Serengil, "Geçmiş olsun diye Özlem'i aradım. Dedi ki, "Hanımlar bir tarafta, beyler bir tarafta sohbet ediyorlar. Birden bire gelip kulağıma eğilip bunu söylerken Berkay karşıdan gördü. Görünce Berkay hızlı gelmiş. Özlem'e demiş ki, bu sana ne söylemiş. Özlem de bir şey yapmayacaksan söylerim demiş. Çocuğunun üzerine yemin etmiş Berkay. Berkay, Burak Yılmaz'a olayı anlatırken Arda Turan yandan gelip kafa atmış" dedi.

Berkay: Arda özür dileyecek

Berkay ise, Kenan Erçetingöz'e yaptığı açıklamada "Bana bir şey olmaz diyen Arda Turan gününü görecek. Arda'ya seninle helalleşirim ama şartım var dedim. Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 14:52
  1. arda turan
  2. burak yılmaz
  3. berkay şahin
  4. özlem ada şahin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın hastaların mahremiyeti ihlal ediliyor!
    1. Kadın hastaların mahremiyeti ihlal..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    3. Sivri burun ve sivri topuk giymeyin
    4. Berkay'ın eşi konuştu: Çocuğunun..
    5. Kenan Sofuoğlu, Türk sporu için gaza..
    6. CLK Boğaziçi neyi bekliyor?
    7. Usain Bolt, futbola çok hızlı başladı
    8. Trafik şube müdürü radar noktalarını..
    9. Brunson'un yargılandığı mahkemede..
    10. Tavşan bayırı aşacak mı? Aşamayacak mı?
    11. 155'i arayıp Erdoğan'a hakaret eden..
    12. Yıldız oyuncu A Milli Takım..
    13. Hanımlarda ‘boğaz’ tehdidi
    14. 11 kişi Suudi konsolosluk binasına girdi
    15. Şanlıurfa'da dinamit patladı
    16. Çocukların çizdiği resimler ne..
    17. Engin Altan Düzyatan'a zorla getirme..
    18. Sayı 500'ü geçti! İşte indirime..
    19. Çay strese karşı faydalı
    20. Suudi medyasında 'Kaşıkçı krizi'..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama