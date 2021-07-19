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Spor Berkan Kutlu kimdir kaç yaşında?
Spor

Berkan Kutlu kimdir kaç yaşında?

Berkan Kutlu kariyeri | Galatasaray, Berkan Kutlu transferi konusunda kulübü Alanyaspor ile anlaştı. Futbolseverler Berkan Kutlu'nun yaşını kariyeri araştırmaya başladı. Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu oynadığı takımlar

Yeniakit Publisher
2021-07-19 08:15:00 -
Berkan Kutlu kimdir kaç yaşında?

Berkan İsmail Kutlu 25 Ocak 1998'de İsviçre'de dünyaya geldi. Orta saha mevkinde görev alan 23 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Galatasaray ile Alanyaspor prensip anlaşmasına vardı.

Berkan, 2018'de doğduğu şehrin takımı olan İsviçre 5. Amatör Lig ekiplerinden Monthey'den Sion'a giderek profesyonelliğe adım atmıştır. 2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.[2] Berkan, Süper Lig'deki ilk maçına 12 Eylül 2020 tarihinde oynanan ve Alanyaspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçla çıkmıştır.

Öte yandan Berkan Kutlu U21 Milli Takım forması giyiyor.

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