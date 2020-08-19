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Gündem Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi
Gündem

Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Yayında Spinal muskuler atrofi (SMA) (doğuştan genetik defekt olan) hastası bebekler için göz yaşları içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:30:00 -

SMA hastası bebekler için canlı yayın açıp, Sağlık Bakanı Koca’dan yardım isteyen oyuncu Bergüzar Korel, canlı yayında hıçkırıklara boğuldu.

Çok özür diliyorum diyerek videoya başlayan Korel, “Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım." dedi.

Bergüzar Korel, videonun devamında "Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum” ifadelerini kullandı.

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