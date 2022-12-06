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Gıda Bergamut reçeli nasıl yapılır? Bergamot nasıl kurutulur? Nefes almadan yediren tarifiyle bergamot reçeli faydaları!
Gıda

Bergamut reçeli nasıl yapılır? Bergamot nasıl kurutulur? Nefes almadan yediren tarifiyle bergamot reçeli faydaları!

Bergamut reçeli reçel türleri arasında en çok tercih edilen reçellerden bir tanesidir. Ayva reçeli özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez. Ayva reçeline taş çıkarıyor! çayın bergamutlusunu sevenler bu tarife bayılacaksınız. Reçelin genellikle yaz meyveleriyle daha lezzetli düşünülüyor. Ancak u reçel yaz reçellerinin tadını unutturacak. Bergamot reçeli nasıl hazırlanır? İşte Değişik bir limon çeşidi sanılan Bergamut reçeli tarifi.. Bugün ne pişirsem? hangi reçeli yapsam derdine son veren tarif...

Yeniakit Publisher
2022-12-06 15:13:00 - 2022-12-06 15:25:57
Bergamut reçeli nasıl yapılır? Bergamot nasıl kurutulur? Nefes almadan yediren tarifiyle bergamot reçeli faydaları!

Bergamot Reçeli Faydaları:

Yağı depresyon için çok etkili olmaktadır.
Bergamot Reçeli Sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği uyku düzenindeki bozukluklara iyi gelmektedir.
3. Bergamot Reçeli Böbreklerin çalışmasını düzenler.
Bergamot Reçeli Mikropları etkisizleştirmede bire birdir.

Malzemeler :

350 gram Bergamut kabuğu
700 gram şeker (500 gram kullandım)
2 su bardağı su
1 Bergamutun suyu
Yapılışı :

İlk olarak Bergamutu iyice yıkayın. Kabuğunun sarı kısmını rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Rendelediğiniz kabuk kısmını kağıt havlu üzerine alıp kurumaya bırakın. Kuruduğunda kavanoza koyup siyah ve bitki çaylarına az az ekleyip bergamut aroması verebilirsiniz.

Ortadan ikiye kesin. iç kısmını kaşık ile çıkarıp suyunu iyice sıkın. Bu suyu en sonunda limon yerine kıvam vermesi ve şekerlenme yapmaması için kullanacağız.
Kabuk kısımlarını küçük küpler halinde kesin. Bu kabukları tartın. Çünkü kullanılacak şeker miktarı kabukların 1.5 katı olacak şekilde ayarlanıyor.
Tencereye su ve şekeri alıp kıvam alana kadar kaynatın. Eğer çok kıvamlı ve tatlı seviyorsanız tam ölçü şeker kullanın. Bergamut kabuklarını elinizle iyice sıkarak suyunu çıkarın.
Kabukları şerbetin içerisine atıp 5 dakika kadar kaynatın. Tencereyi kenarıya alın 1 gece bu şerbetin içerisinde bekletin.
Ertesi gün tekrar ocağa alıp 5 dakika daha kaynatın. İçerisine ayırdığınız bergamut suyunu ekleyip 2-3 dakika da bu şekilde kaynatın.

Sıcakken kavanozlara koyun kapaklarını kapatıp soğumaya bırakın. Sonrasında serin yerde saklayın. İstediğiniz zaman çıkarıp servis yapın.

Bergamot Nasıl kurutulur?

Dış kabuğu tamamen iç sulu kısımdan ayırın ve küçük parçalar halinde kesin. Daha sonra geniş bir tepsiye bu parçaları serin ve kapalı bir yerde kurumaya bırakın. Ara ara parçaları karıştırın ve tamamının kuruduğundan emin olun. Bergamut bir kış meyvesi olduğundan kurutması zor olabilir, açık havada kurutma yapmayın.

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