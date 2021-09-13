Berfu Yenenler ar damarının çatladığını itiraf etti! Yeni Akit'in adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor

Yeniakit.com.tr

Miss Turkey'i eşi Eser Yenenlerle birlikte sunan Berfu Yenenler, eşler arasında kalması gereken "mahrem" bir konuyu binlerce insanın gözleri önünde anlattı.

Akıllara durgunluk veren diyalog!

Berfu Yenenler, Miss Turkley'i sunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. Eşi Eser Yenenler, "Bırak ben sunayım istersen, kendini bana bırak." dedi. Berfu Yenenler, herkesi şaşkına çeviren şu ahlak dışı konuşmayı "şaka" adı altında yaptı: "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor."

Yeni Akit'in adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in herkesi şoke eden bu diyaloğu yeniakit.com.tr'de de haberleştirildi. Berfu Yenenler, o günden beri Yeni Akit'in adını kullanarak gündeme gelmeye çalıştı.

Utanç duymayıp kendince tiye aldı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yenenler, binlerce insanın gözü önünde eşi ile gerçekleştirdiği diyalogtan dolayı utanç duymak yerine, yeniakit.com.tr'nin haberini kendince tiye aldı.

Blurlanmış bir fotoğrafını paylaşan Yenenler, şunları söyledi: "Haftaya ar damarımı sansürleyerek başladım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar tedbiri elden bırakmayalım."