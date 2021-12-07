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Gündem Beren Saat'in her "saat"i böyle! Yine skandal görüntüler
Gündem

Beren Saat'in her "saat"i böyle! Yine skandal görüntüler

Ahlaksız projelerin “aranan” oyuncusu Beren Saat, alkol komasına girecek kadar zıkkımlandıktan sonra kameralara yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 15:41:00 -
Beren Saat'in her "saat"i böyle! Yine skandal görüntüler

Ahlaksız projelerin “aranan” oyuncusu Beren Saat, gazetecilere verdiği son malzemeyle, sanat dünyasının nasıl bir pisliğe battığını da gözler önüne serdi. “Kıkırdak” Saba Tümer'in yaş günü partisinden çıkan Saat, alkolün dozunu kaçırınca ayakta durmakta güçlük çekti. Edinilen bilgiye göre, Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti, dün akşam sunucu Saba Tümer için Kuruçeşme'de bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine katıldı. Gece geç saatlere kadar eğlenen çift, parti çıkışı gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Alkol komasına girecek kadar zıkkımlanan Saat'in ayakta durmakta bile zorlandığı görüldü. Söz konusu tablo, ünlülerin yaşadığı hayatın nasıl sefih ve sefil olduğunu bir defa daha kanıtladı.

 

 

 

 

 

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