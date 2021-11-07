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Ekonomi Bereket Sigorta 2 ödül birden kazandı
Ekonomi

Bereket Sigorta 2 ödül birden kazandı

Bereket Sigorta, 2021 Global Banking & Finance Review Awards’da “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Sigorta Şirketi” ve “Türkiye’nin En İyi Dijital Dönüşüm Geçiren Sigorta Şirketi” seçilerek iki ödül birden aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 21:49:00 -
Bereket Sigorta 2 ödül birden kazandı

İSMAİL ÇOBAN

Global Finance, her yıl dünyanın en iyi finans kurumlarını seçiyor. Sektördeki yenilikler ve fark oluşturan değişimler için sunulan ödüllerde Bereket Sigorta, “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Sigorta Şirketi” ve “Türkiye’nin En İyi Dijital Dönüşüm Geçiren Sigorta Şirketi” kategorilerinde iki ödüle layık görüldü. Bereket Sigorta, bu yıl haziran ayında World Finance tarafından düzenlenen İslami Finans Ödülleri’nde de iki ödül almıştı.

Uluslararası başarı

Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, şunları kaydetti: “Kuruluşumuzdan bu yana sigorta sektöründe yaptığımız yenilikler ve dijital geliştirmelerin uluslararası arenalarda değer bulması motivasyonumuzu ve enerjimizi daha da artıyor. Bu defa Global Finance gibi prestijli bir organizasyon tarafından da iki kategoride ödül kazanmamız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyip analiz ederek, onlara talepleri doğrultusunda bir sigorta dünyası oluşturabildiğimizi gösteriyor. Elde ettiğimiz başarıda, ülke ekonomisine değer katma yolunda büyük payı olan ana sermayedarımız Tarım Kredi Kooperatifleri’nin değerli yönetici ve çalışanlarına, iş ortaklarımıza, değerli mesai arkadaşlarıma ve müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

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