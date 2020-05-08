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Aktüel

Berberler dezenfekte edildi

Adıyaman Belediyesi, korona virüsten korunmak amacıyla uzun süredir kapalı tutulan ve normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden açılacak olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:12:08 -
Berberler dezenfekte edildi

Adıyaman Belediyesi, korona virüsten korunmak amacıyla uzun süredir kapalı tutulan ve normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden açılacak olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yaptı.


Adıyaman Belediyesi, korona virüs salgını riskine karşı uzun süredir kapalı tutulan ve alınan son kararla 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağı belirtilen berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinden itibaren açılacak olan berber ve kuaförlerde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları hakkında kısa bir bilgi veren yetkililer, Pazartesi gününe kadar şehir merkezindeki tüm berber ve kuaförlerin dezenfekte edileceğini dile getirdi.


Berber ve kuaförler ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a duyarlılığı ve hassasiyeti için teşekkür etti.

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