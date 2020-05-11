Berber ve kuaförler Ergene Belediyesi tarafından dezenfekte edildi

Tekirdağ’ın Ergene Belediyesi iş başı yapan berber ve kuaför salonlarını dükkan sahiplerinin ve müşterilerin gönül rahatlığı ile kullanması için geçtiğimiz hafta dezenfekte etti.

Ergene Belediyesi ilçe sınırlarında dezenfektan çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederken bu çalışmalarına berber ve kuaför salonlarını da ekledi. Vatandaşların güvenli ve hijyenik bir ortamda hizmet almalarını sağlamak için güzel bir çalışmanın altına imza attan Ergene Belediyesi Ergene İlçesinde bulunan tüm berber ve kuaför salonlarında dezenfektan çalışmalarında bulundu.

“Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Çalışmaları bizzat yerinde takip eden Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara veren berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlıyor. Belediyemiz hem esnafımızın sağlığı hemde onlardan hizmet alacak olan vatandaşlarımızın sağlığı için iş yerlerinde dezenfektan çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca esnafımızın dükkanlarına el dezenfektan kutuları da yerleştirdik. Bunun yanında yine berber ve kuaförlerimize maske desteğinde de bulunduk. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu her an esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.