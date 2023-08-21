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Yerel Berber kalfası müşterinin hayatını kurtardı
Yerel

Berber kalfası müşterinin hayatını kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 13:13:00 -
Berber kalfası müşterinin hayatını kurtardı

Ankara'da bir berberde tıraş olmak için sıra bekleyen müşteri kalp krizi geçirince yardımına kalfa koştu.

Tıraş olmak için Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Ulus Şehir Çarşısı'na giden Alaaddin Maden, girdiği bir berber dükkanında fenalaşarak kalp krizi geçirdi. O an dükkanın içerisinde kalfa olarak çalışan Serhat Muhammed Özyürek ise kalp krizi geçiren Maden’in imdadına koştu. Kalbi duran Maden’e ilk müdahaleyi yapan Özyürek, suni teneffüs ve kalp mesajı yaparak hayat kurtardı. O anlar ise berber dükkanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarşıda kahraman ilan edilen Özyürek, yaşadığı anları İHA muhabirine anlattı.

Özyürek, dükkanına gelen Maden’in ilk olarak kendisine ‘Çok sıcak’ demeye başladığını söyledi. Kalp krizinden önce Maden’e fön makinesi ile soğuk pres uyguladığına dikkati çeken Özyürek, “Ondan sonra tıraş edelim dedim. Sonra oturdu ve soğuk su istedi. Sonra ben başka bir ağabeyi tıraş etmeye başladım. Ondan sonra Alaaddin ağabey bayılmaya başladı. Bilinci kapandıktan sonra ilk yardımı hayatımda ilk defa denemeye başladım” dedi.

Özyürek, Maden’in bilincini kaybetmesinin ardından ambulans çağırdığını kaydetti. İlk işinin Maden’in bilincini yerine getirmek olduğunu düşünerek hareket ettiğini ifade eden Özyürek, “Dinlediğimde nabzı da yoktu kalbi de atmıyordu. Sonra ben suni teneffüs yapmaya başladım. Kalbinde atış olmadığı için kan şişliği meydana geldi. Ondan sonra kendini kitlendiği için yere de yatıramadım. Daha sonra koltuğun üzerinde kalp mesajı yapmaya başladım. Daha sonra kendine geldikten sonra ambulansı aradık ve ambulansa bindirdik. 3 defa da ambulansta kalbi durmuş. Yarın bir ameliyata girecekmiş. Damarları tıkanmış. Önceden bir hastalığı yoktu diye biliyorum” açıklamalarında bulundu.

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