Berat Albayrak'tan enerji ve maden müjdesi

Gelişen ve büyüyen Türkiye'yi hazmedemeyenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hedef aldığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli enerji ve maden stratejilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz"

"Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajı şu şekilde:

"Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz"