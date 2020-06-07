Berat Albayrak'tan anket çıkışı! Espriyi patlatıp müjdeyi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın '1milyonistihdam' anketine cevap verdi. Esprili bir cevap veren Bakan Berat Albayrak, "Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce müjdesini verdiği '1 milyon yazılımcı' projesi için düzenlenen ankete esprili bir dille cevap verdi.

Ankete espirili bir cevap verdi

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı '1milyonistihdam' hesabının, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi @BTKAkademi de görmek istersiniz?" anketine, "Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamda birçok eğitimin olacağını belirtti.