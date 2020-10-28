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Gündem Berat Albayrak'tan alçak Charlie Hebdo'ya sert tepki: Bu mizah değil, terbiyesizliktir!
Gündem

Berat Albayrak'tan alçak Charlie Hebdo'ya sert tepki: Bu mizah değil, terbiyesizliktir!

Charlie Hebdo’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünden İslam'ı hedef almasına tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulundu. Charlie Hebdo’nun yaptığının bir mizah değil, terbiyesizliktir olduğunu belirten Albayrak "Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:00:00 -
Berat Albayrak'tan alçak Charlie Hebdo'ya sert tepki: Bu mizah değil, terbiyesizliktir!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alan kapak karikatürüne ilişkin açıklamada bulundu.

"Mizah değil, terbiyesizliktir!"

Bakan Albayrak "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehmet

Dolar tirmaniyor buna care bul Albayrak yoksa durum kötü..
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