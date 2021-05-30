Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kaldı mı? Sedat Peker'in iddiasına Murat Sancak'tan yalanlama

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker son videosunda Berat Albayrak'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Hadımköy'deki evinde kaldığını iddia etmişti. Sedat Peker, Murat Sancak'la ilgili başka iddialarda da bulunmuştu. Murat Sancak, Peker'in iddialarını sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.

Murat Sancak, Sedat Peker’in Berat Albayrak iddialarına ne dedi?

Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kaldı mı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiasına Murat Sancak'tan yalanlama geldi. Murat Sancak, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok.Ayrıca o kişinin tabiriyle tlf sinyalinden bakılabilir, Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım. O şahsın yine kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, ALLAH a çok şükür." ifadelerini kullandı.