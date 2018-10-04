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Berat Albayrak: Hain örgütü tarihe gömeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Batman'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen 7 asker hakkında önemli bir açıklama yaparak, "Çok yakın zamanda Allah’ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz." dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:26
Berat Albayrak: Hain örgütü tarihe gömeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Batman'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen 7 asker ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Batman’da hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin şüphesi olmasın. Çok yakın zamanda Allah’ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:26
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