Berat Albayrak: Hain örgütü tarihe gömeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Batman'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen 7 asker hakkında önemli bir açıklama yaparak, "Çok yakın zamanda Allah’ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz." dedi.04 Ekim 2018 Perşembe 17:26
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Batman'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen 7 asker ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Batman’da hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin şüphesi olmasın. Çok yakın zamanda Allah’ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz."
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