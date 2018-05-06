Berat Albayrak: ‘Biz asla yapamayız’ diye bir şey söz konusu değil

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali’ne katılan Albayrak “Hedefsiz, sağa sola savrulursunuz. 2023 diyoruz, çünkü Cumhuriyet’in 100. yılı. Bu bir parti meselesi değil. İnşallah çok daha güçlü bir Türkiye için bir seviye sonrası da 2053. Bu toprakların vatan edilmesinde, 1453’ün 600. yılı. Ve inşallah 2071 diyoruz ki, bu tarih de Orta Asya’dan gelerek Anadolu’yu vatan kılan Malazgirt Zaferi’nin bininci yılı... Burada önemli olan toplumdan, cemiyetten, insanlardan ayrışarak, ‘ben’ diyerek değil, ‘biz’ diyerek, ‘aile, toplum, millet’ diyerek 81 milyonu kucaklayarak değişmek, dönüşmek. Herkesin de bu anlayıştan hareket edeceği bir süreç olarak önümüzdeki dönemi görmemiz lazım” dedi. Teknolojik gelişmelerin çok önemli olduğunu, Afrin operasyonunda da, Türkiye’nin 2009 yılına kadar henüz hiç üretemediği silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız hava araçlarının (İHA) çok etkili olduğunu belirten Albayrak “Yani Afrin’deki harekâtta başarılı olmamızda, yerli teknolojimizin önemi var. Enerji alanında da ‘millî enerji’ hedefiyle hareket ediyoruz. Türkiye’nin her yıl ortalama 55 milyar dolarlık enerji ve maden ithalatını azaltmak için, yerli enerji çok önemli. Bu alanda son 2,5 yılda çok önemli tohumlar ektik. Bir de bakmışsınız, 10 sene sonra Türkiye enerji ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olmuş. Dünya yeni bir sürece evrilirken, ‘Biz yapamayız, imkânlarımız yok’ diye bir şey söz konusu değil” diye konuştu.