Berat Albayrak ağladı, babası horon oynadı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi.
Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı alarak Süper Lig’de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti. Bunun üzerine Berat Albayrak da gözyaşlarını tutamadı.
Sevinç gözyaşlarıyla babası Sadık Albayrak’ın horon oynamasını izleyen Albayrak’ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.