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Berat Albayrak: ABD'nin kararı kabul edilebilir değil

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir." dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:08
Berat Albayrak: ABD'nin kararı kabul edilebilir değil

ABD'nin skandal yaptırım kararına tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir." dedi.

Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye’ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır. Gelişmeler sonrası ekonomiye yönelik ataklar kısa dönemlidir. Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır.

Öte yandan, mevcut makroekonomik veriler ışığında, bütçe disiplini, enflasyon ile mücadele, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hedefleri için kapsamlı çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu kapsamda paydaşlarımızla yaptığımız istişare toplantılarında elde ettiğimiz verileri de dikkate alarak, Orta Vadeli Programımız için ilk toplantımızı hafta başında gerçekleştirdik.

Program hazırlığı devam ederken, ekonomik dengelenme için gerekli görülen bir dizi adımı ve bütçe disiplini kapsamında bazı tasarruf tedbirlerini de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Diğer yandan, kısa ve orta vadeli, farklı dış kaynak finansmanı için görüşmelerimiz pozitif şekilde ilerlemektedir.

Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından ve Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:08
  1. ABD'nin yaptırım kararı
  2. berat albayrak
  3. flaş
  4. Anadolu Ajansı

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