Bera'dan yeni kültür hizmeti; 'Bir Medeniyet İzinde Balkanlar’

Roma, Bizans, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan Balkanlar ve Balkan coğrafyası geçmişten günümüze önemini sürdürmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda “Bir Medeniyet İzinde: Balkanlar” kitabı; 6 ülke, 25 şehir ve yaklaşık 200 esere dair değerli bilgiler içeren Balkanlar’a dair başucu kitabı niteliğindedir. Zengin bir kültür mozaiği oluşturan, doğal ve tarihi geçmişi ile kendine hayran bırakan Balkanlar, hem akademik hem de genel okuyucuya hitap edecek şekilde kaleme alınmıştır.

Balkan coğrafyası, bizim kültür ve medeniyet havzamızla da yakından ilgilidir. 400 yıldan daha fazla bir süre Osmanlı hâkimiyeti altında kalmış olan bölgeyeOsmanlı’nın ilk gelişi Osman Gazi dönemindedir. Osmanlı’nın Rumeli dediği yarımadada Murat Hüdavendigar dönemindeönemli fetihler gerçekleştirilmiş ve Anadolu’dan getirilen obalar bu coğrafyaya yerleştirilmişlerdir. Bu sayede Balkan coğrafyası İslam Dini ve İslam Kültürü iletanışmıştır. Birbirinden değerli tarihî ve mimarî eserlerin; cami, han, hamam, kervansaray, kale, köprü ve mezar taşlarının bulunduğu bu kadim şehirleri, yazar EldarUka’nın kaleminden okuyucu ile buluşturmak Bera Vakfı’nanasip olmuştur. Bu eserle; Saraybosna, Mostar, İşkodra, Tiran, Elbasan, Ohri, Resne, Manastır, Üsküp, Prizren ve Priştine gibi çok önemli merkezlerintarihi hakkında okuyucuyadoyurucu bilgi aktarılmaktadır.

Konuya dair görüşleriniaktaran Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci açıklamasında “Daha önce de Bera Vakfı’mız aracılığıyla “Mevlana Ocağı”, “Mehmet Akif’e Armağan”, “Kazım Karabekir Paşa’ya Vefa”, “100. Yılında Çanakkale”, “Ermeni Meselesi” gibi dev eserleri kültür hayatımıza kazandırmıştık. Şimdi ise, “Evlad-ı Fatihan’ın” ruhunu ve ayak izlerini bulabileceğimiz Balkanlar coğrafyasını EldarUka’nın kaleminden kıymetli okuyucularımız ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ruhun ve anlayışın yaşatılması ve gelecek kuşaklara miras bırakılması için ekonomik faaliyetlerimizi kültürel hizmetlerle taçlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

M. Ulvi Bezirci; “Her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve ecdadımızın olağanüstü çabaları ile mamur hâle getirilmiş olanBalkan coğrafyası inanıyoruz ki bu eserle daha iyi tanınacaktır. Yüzyıllarca birçok millet ve dinin bir arada yaşadığı bu bölgede 1993 yılında büyük acılar da yaşanmıştır. Bilhassa Birinci Cihan Savaşı öncesinde Osmanlı'nın o topraklardan çekilmesiyle doğan boşluk ve 1993 yılında gerçekleşen savaş ve soykırım,anlatılması güç acılara neden olmuştur. Balkanlar hakkında hem genel okuyucuya hem de akademik çevreye hitap eden böyle bir çalışmanın yapılması bizleri mutlu etmiştir” diyerek sözlerini tamamladı.

Yazar EldarUka;1990 yılında Kosova, Prizren’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu şehir olan Prizren’de tamamladı. 2009 - 2014 yılları arasında Bosna Hersek'te Saraybosna Devlet Üniversitesi, Felsefe Fakültesi Genel Dünya Tarihi eğitimi aldı. Aynı yıl Kuzey Makedonya'da Balkan Tour Turizm şirketinde turizm rehberi olarak çalışmaya başladı, iyi derecede Türkçe, Boşnakça ve Arnavutça konuşmakta ve yazmaktadır. Balkan devletlerinin kültürü, tarihi ve sanat tarihi hakkında sayısız makale yazmış ve konferanslar vermiştir. Halen Balkan Tour’da turist rehberi olarak çalışan Uka, hayatını ulaşabildiği herkese Balkanları sevdirmeye adamıştır.