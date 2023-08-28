  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı üç şehir belli oldu! Maalesef zirve bizim... İsyan ettiren rakamlar

Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir

Naci Görür 'Deprem beklentim biraz değişti' deyip Türkiye'yi uyardı: 700 kilometre canlı fay üzerindeler diyerek duyurdu

Kavun çekirdekleri Türkiye'yi zengin edebilir! Türk bilim insanı bomba çalışmasının sonucunu duyurdu

Başıboş köpeklere müdahale edilmesi için daha kaç insan ölecek? Köpeğe çarpmamak için...

Resmi açıklama geldi! Türk savaş gemileri 72 saat içerisinde hareket edecek

Okyanus ve denizlerde tehlike senaryosu: Bölgede rekor sıcaklık, kimse her şey düzeldi sanmasın! Dünyayı neler bekliyor!

İşte Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB gerçeği! Neredesiniz ey çevreci tayfası...

Siz de yaşıyor olabilirsiniz! İşte travma sonrası stres bozukluğuna dair detaylar

TEKNOFEST Ankara'da! ASELSAN rüzgarı bomba gibi ses getirecek: Milli Muharip Uçaklarımızı, KIZILELMA, ANKA'yı geliştiriyor!
Spor Beraberlik Volkan Demirel'i sevindirdi
Spor

Beraberlik Volkan Demirel'i sevindirdi

Yeniakit Publisher
2023-08-28 02:23:00 -
Beraberlik Volkan Demirel'i sevindirdi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Hatayspor, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, Alanyspor’u tebrik ederek, şansa bir puan aldıklarını ifade etti.

Maçta gösterilen sarı kartlar konusuna da değinen Volkan Demirel, oyunda Alanyaspor’un yüzde 58’e 36 oranında ikili mücadele üstünlüğü olduğuna dikkat çekerek, "Son dakikalardaki oyun sebebiyle maç biraz gerildi, Alanyaspor iyi oynadı, itiraz etmeleri normal ben de olsam aynı tepkiyi verirdim" açıklamasında bulundu.

Kafasındaki oyun düzeninin bu olmadığını söyleyen Demirel, "Bu takımı biz kurduk, kafamdaki oyun, plan bu değil. Soyunma odasında oyuncularıma da söyledim, böyle hayal etmedim böyle planlamadım diye ama 1 puan aldığımız için şanslıyız" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23