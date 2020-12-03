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Spor Beraberlik Dortmund'a tur atlattı
Spor

Beraberlik Dortmund'a tur atlattı

Dortmund, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Lazio ile Signal Iduna Park'ta 1-1 berabere kaldı ve bu sonuçla Dortmund son 16'ya adını yazdıran takım oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 02:00:00 -
Beraberlik Dortmund'a tur atlattı

Şampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde Alman devi Dortmund ile İtalyan ekibi Lazio karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 44. dakikasında Guerreiro'nun golüyle öne geçerken ilk yarı da 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda Lazio daha istekli gözükerek istediğini aldı ve 57. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca puanlar paylaşıldı.

Bu sonucun ardından Dortmund 10 puana yükselerek bir üst tura yükselmeyi garantilerken Lazio ise 9 puana yükseldi ve son 16'ya kalmak için son maçı beklemeye başladı.

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