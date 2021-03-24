Bera Holding’den dikkat çekici büyüme

Holding, geçen sene net kârını yüzde 600, brüt kârını yüzde 60, satış hasılatını yüzde 25 arttırdı.

Hasılat arttı

Bera Holding’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2020 Mart ayından itibaren ülkemizde de kendini göstermeye başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın (pandemi) olarak tanımlanan Covid-19 salgınının hayatın tüm bölümlerinde etkili olduğu bir yılı geride bırakmış bulunmaktayız. Bütün bu küresel ve ulusal düzeydeki olumsuzluklara rağmen 2020’de grubumuz başarılı bir grafik ortaya koyarak satış hasılatını 2019’un aynı dönemine göre yüzde 25 arttırarak 2 milyar 823 milyon 485 bin 187 liraya çıkarmıştır. Aynı dönemde brüt kâr tutarı, yüzde 60 oranında bir iyileşmiş ve 732 milyon 58 bin 252 lira olmuştur. Net kâr ise yüzde 600 oranında artarak 412 milyon 701 bin 251 liraya yükselmiştir. Bu kârın oluşumunda yatırım amaçlı gayrimenkuller için yaptırılan ekspertiz değerlemesi sonucu meydana gelen 215 milyon liralık değer artışı da bulunmaktadır.”

MPG AŞ’nin payi büyük

Açıklamada “Yurt içi satışlarımız yüzde 35 artışla 2 milyar 391 milyon 97 bin 58 liraya ulaşmıştır. İhracat rakamımız ise 528 milyon 318 bin 142 lira olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tablonun oluşumunda grup şirketlerimizden MPG AŞ tarafından nihai kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri olan ve 2018-2019 yıllarında imal edilerek 2020 yılında teslim edilen 29 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı’dan elde edilen hasılatın ve dolayısıyla karın etkisi önemli düzeyde olmuştur. MPG AŞ’nin önemli nitelikte ve dünyada emsali az olan bu araçları yaparak başarı ile teslim etmesi, kendisini savunma sanayi alanında kabul gören üreticiler sınıfına sokmuştur” denildi.