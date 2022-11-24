Benzine zam, motorine indirim! Son dakika: 24 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin, LPG kaç TL?

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Brent ve döviz kurlarındaki değişimle beraber benzin fiyatları ile motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Peki, benzine yeni indirim var mı? Benzinin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı 24 Kasım saat geceden itibaren 55 kuruş zam görürken motorin fiyatı ise 95 kuruş indirim yapıldı. 24 saat aradan sonra benzinin litre fiyatı için yeni indirim beklentisi oluştu. Piyasalardaki akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatları için 47 veya 60 kuruş dolaylarında indirim olması bekleniyordu. Son dakika haberine göre; Motorin fiyatlarında 95 kuruşluk indirim uygulanırken benzin grubunda ise 55 kuruşluk zam gece yarısından itibaren uygulanacak. İşte akaryakıtta güncel fiyatların son durum...