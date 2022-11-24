Benzine zam, motorine indirim! Son dakika: 24 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin, LPG kaç TL?
Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Brent ve döviz kurlarındaki değişimle beraber benzin fiyatları ile motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Peki, benzine yeni indirim var mı? Benzinin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı 24 Kasım saat geceden itibaren 55 kuruş zam görürken motorin fiyatı ise 95 kuruş indirim yapıldı. 24 saat aradan sonra benzinin litre fiyatı için yeni indirim beklentisi oluştu. Piyasalardaki akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatları için 47 veya 60 kuruş dolaylarında indirim olması bekleniyordu. Son dakika haberine göre; Motorin fiyatlarında 95 kuruşluk indirim uygulanırken benzin grubunda ise 55 kuruşluk zam gece yarısından itibaren uygulanacak. İşte akaryakıtta güncel fiyatların son durum...
Akaryakıt fiyatları son dakika: Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatında yaşanan değişimler yurtiçi akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu geceden itibaren motorine 95 kuruş indirim gelirken, benzine 55 kuruş zam gelecek. 24 Kasım güncel akaryakıt fiyatları…
Geçtiğimiz hafta benzine ardı ardına indirimler geldi. Son olarak benzinde 1 lira 16 kuruş gerileme oldu. Daha önce ise 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş ve 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş indirim uygulandı. Alınan bir habere göre benzine bu geceden itibaren zam gelecek haberleri geldi.
BENZİNE KAÇ LİRA ZAM GELDİ?
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 24 KASIM 2022
Benzin, motorin, LPG litre fiyatları güncel
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.90 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,46 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.88 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,82 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 20.79 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 20.79 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,49 TL