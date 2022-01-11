Benzine, motorine LPG’ye zam var mı? LPG’ye zam gelecek mi? İstanbul'da Ankara'da LPG ne kadar oldu?

Dolar kuru artıkça akaryakıta gelen zamlar doların düşmesi sonrası gelen akaryakıt zamlarının düşmesi beklentisi halen devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı bir zam daha geliyor. İnternethaber’de yer alan habere göre, otogaza bu gece 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da benzinin litresi 12,23 liradan, motorinin litresi 12,02 liradan, oto gazın litresi ise 9,27 liradan satılmakta.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.