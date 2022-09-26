Milyonlar akaryakıt ücretlerinde bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Peki, benzine indirim gelecek mi?

Benzine indirim ne zaman yapılacak? Güncel benzin motorin fiyatları:

ABD ham petrolü dokuz ay sonra ilk kez 90 doların altına düştü. 25 Ocak'tan sonra ilk kez petrol fiyatı 86 dolar seviyelerinde işlem gördü. Bu sebeple vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. ABD tarafından 10 milyon varil petrolün satılacağı açıklandı. Bu durumun ise akaryakıt fiyatlarını düşürmesi bekleniyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul'da benzin 19.23 TL, motorin 23.06 TL ve LPG 10,73 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzinin litresi 19.34 TL, motorin 23.15 ve LPG 11 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzinin litresi 19.34 TL, motorin 23.21 TL ve LPG 10.73 TL'den satılıyor.