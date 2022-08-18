Benzine indirim motorine zam geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim geldi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Bugün itibarıyla motorine 77 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim geldi.
Motorinin litre fiyatı 24 liraya yükseldi
Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 23 kuruştan, 24 liraya yükseldi. Öte yandan Ankara'da 24 lira 11 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 12 liraya çıktı.
Benzin 20 liraya geriledi
Benzin ise İstanbul'da litre fiyatı 21 lira 16 kuruştan, 20 lira 33 kuruşa indi. Öte yandan Ankara'da 20 lira 46 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 44 liraya düştü.