Benzine büyük zam geliyor!
Brent petrolün dün 124 dolara kadar yükselmesinin ardından benzin fiyatlarına yeni zam beklentisi oluştu. 11 Haziran cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL zam gelmesi bekleniyor.
NTV'nin haberine göre 11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,18 TL zam bekleniyor.
8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.
Akaryakıt fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Bugün İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.