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Benzinde 19 kuruş indirim yapıldı

Benzinde pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde, litrede 19 kuruşluk indirime gidildi.

20 Kasım 2018 Salı 10:54
Benzinde 19 kuruş indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere 19 kuruşluk indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirimin ardından Ankara’da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,50 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,58 liradan 6,39 liraya, İzmir’de 6,68 liradan 6,49 liraya indi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:54
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
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  6. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)
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