Benzin ve motorine zam! 27 Ağustos salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 16 kuruş, motorinin litresine 11 kuruş zam yapılması bekleniyor.

27 Ağustos salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 16 kuruş, motorinin litresine 11 kuruş zam yapılması bekleniyor. Ayrıntılar geliyor...

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