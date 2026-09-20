Katil Netanyahu binlerce siyonist ile baskın düzenledi

Yom Kippur öncesinde Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yoğun hareketlilik yaşandı. Kudüs Valiliğinin açıklamasına göre Netanyahu ve hükümetinden bazı bakanların Burak (Ağlama) Duvarı’na geldiği sırada İsrail güçleri, çevrede kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

Valilik, binlerce İsrailli yerleşimcinin Vadi Caddesi üzerinden Burak Duvarı Meydanı’na ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsraillinin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Vadi Caddesi'nden geçerek Burak Duvarı Meydanı'na girdiği belirtildi.

Gaspçı İsraillilerin baskınının Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda dua ve dini ritüeller yapma çağrısının ardından yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, çok sayıda Filistinlinin de hem Mescid-i Aksa'da namaz kılmak hem de Eski Şehir bölgesinde alışveriş yapmak için bölgeye geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, Yahudilerin önemli dini günlerinden Yom Kippur'un yaklaşmasıyla birlikte gaspçı İsrailli grupların baskınlarına karşı koymak ve "işgal planlarını boşa çıkarmak" amacıyla Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya gelme çağrısı yapıldı.

İsrail, Yahudiler için kutsal bir yer olduğu iddiasıyla Burak Duvarı'nı kontrol ediyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ile Kudüs Valiliği ise duvarın İslam mukaddesatının bir parçası olduğunu belirtiyor.

İsrail makamlarının günün her saati açık tuttuğu Burak Duvarı Meydanı'nda dini törenler, dualar ve İsrail'in resmi merasimleri düzenlenirken, girişlerde güvenlik kontrolü ve arama yapılıyor.

İsrailli gruplar, 21 Eylül'de başlayacak Yom Kippur'dan önce "Selihot" adı verdikleri duaları etmek için Aksa'nın Rahmet Kapısı dışında toplanma çağrısı yapmıştı.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül’deki İbrani yeni yılı ile başladı. Bayram dönemi 21 Eylül’de Yom Kippur (Kefaret Günü), 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Sukot (Çardaklar) Bayramı ve 3 Ekim’de Simhat Tora (Tevrat’ın Hatmi) Bayramı ile devam ediyor.

İsrail polisi, 2003’ten bu yana tek taraflı kararıyla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine izin veriyor.