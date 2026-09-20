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Spor Fenerbahçe’den Okan Buruk açıklaması! ‘Talebimiz ayrıcalık değil'
Spor

Fenerbahçe’den Okan Buruk açıklaması! ‘Talebimiz ayrıcalık değil'

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Fenerbahçe’den Okan Buruk açıklaması! ‘Talebimiz ayrıcalık değil'

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un sözlerini ekranlara taşıyan yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü, dün akşam oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Okan Buruk'un açıklamalarını yayınlayan yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, konuya dair açıklama beklediğini, aksi halde ilişkileri askıya alma seçeneğinin değerlendirileceğini ifade etti.

 

"TALEBİMİZ AYRICALIK DEĞİL"

Yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik. Fenerbahçe'nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?

Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır. Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz. Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz." denildi.

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5. şampiyonluğu bu sene mutlaka kazanmak lazım!
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