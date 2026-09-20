  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kozinoğlu’nun soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur ifade değiştirdi Gövde gösterisi yapacaklardı, rezil oldular: Acemi Yunan ordusu denize döküldü İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Gözaltı kararı verildi Yahudi lisesinde soykırım propagandası: Silah ve yağlı urganlı teşvik Bahçeli'den videolu 19 Eylül mesajı: Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir! Altunç Kumova’nın çok hoşuna gidiyormuş! 60 kat yükselişe ‘anormal’ itirafı 571 şehit yakını ve gazi daha kamuya atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Terör endüstrisinin hortumlarını tek tek keseceğiz Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı: Böyle kadına nafaka bağlanamaz! Mesut Özarslan ateş püskürdü: Özgür Özel ve yandaşlarına 'İbiş'li gönderme
İSLAM 20 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

20 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
20 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (20 Eylül 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١٦) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَٓاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(16) Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.

(Enbiyâ Suresi, 21/16)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Yüce Allah’ın bu evreni oyun ve eğlence olsun diye, yani anlamsız ve boş yere yaratmadığı bildirilmekte; aksine evren ve ondaki her şeyin yaratılışında hikmetli bir planın var olduğuna ve dolaylı olarak insanların bu hikmeti keşfetmeye çalışması gerektiğine işaret edilmekte; ardından da Allah’ı insanlara benzer bir varlık olarak düşünen putperestlere karşı, O’nun, beşerî özelliklerden olan oyun ve eğlenceyle uğraşma, boş ve anlamsız işler yapma gibi zaaflardan münezzeh olduğu vurgulanmaktadır.

O’nun yaratması da anlamlı ve hikmetlidir. Bu âlemin hikmetsiz, gayesiz, boş ve bâtıl olarak yaratılmış olduğunu ancak inkârcılar düşünür (Sâd 38/27). Onlara göre hayat sadece dünya hayatıdır, âhiret hayatı diye bir şey yoktur (Câsiye 45/24).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 669


HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“Bir insan, bir hastanın halini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyâret ederse, ona bir melek şöyle seslenir: Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette barınak hazırladın!”

Kaynak: Tirmizî, Birr 64


GÜNÜN SÖZÜ:



GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Evlilik Yolunda Gelenek ve Maneviyatın Uyumu: İsteme, Söz, Nişan ve Düğün Süreçlerinin İdeal Yönetimi! Evlilik kararı, iki insanın hayatını birleştirme arzusunun ötesinde, farklı aile kültürlerinin, alışkanlıkların ve beklentilerin ortak bir paydada buluştuğu köklü bir dönüm noktasıdır. Türk toplumunun kültürel dokusunda bu yolculuk; kız isteme, söz kesme, nişan ve evlilik gibi her biri kendi içinde derin anlamlar barındıran aşamalardan oluşur. Bu süreçlerin ideal bir şekilde yürütülmesi, yalnızca geleneklerin hatasız uygulanmasıyla değil, aynı zamanda tarafların birbirine gösterdiği saygı, açık iletişim ve finansal gerçeklikle doğrudan ilişkilidir. Günümüz dünyasında ideal bir evlilik süreci, geçmişten gelen değerli adetleri korurken, modern yaşamın getirdiği pratik çözümleri ve çiftlerin özgün isteklerini de sürece dahil edebilmekten geçer. 1. İlk Ciddi Adım: Kız İsteme Merasimi ve Kutsal Sözün Manevi Derinliği Bu uzun ve heyecanlı yolculuğun ilk resmi durağı olan kız isteme merasimi, ailelerin ilk kez doğrudan ve ciddi bir niyetle bir araya geldiği andır. İdeal bir kız isteme töreninin temeli, samimiyet ve karşılıklı hürmet üzerine kurulmalıdır. Erkek tarafının, kız evine gitmeden önce aileler arasında gayriresmi bir tanışma ortamı yaratması, bu özel gündeki heyecan dalgasını ve olası gerginlikleri büyük ölçüde azaltır. İsteme günü için kız evi hazırlık yapar, erkek tarafı ise çiçek ve çikolata (genellikle gümüş tepside veya şık bir aranjmanla) hazırlayarak belirlenen saatte gelir. Misafirler karşılanır, hal hatır sorulur ve ikramlar başlar. Geleneksel Türk kahvesi ikramı bu aşamanın kalbidir. Damat adayının kahvesine tuz atılması, kökleri eski dönemlere dayanan eğlenceli bir sınama geleneği olarak günümüzde de neşeyle sürdürülür. Kahveler içilip salona tatlı bir sessizlik çöktüğünde, erkek tarafının aile büyüğü (genellikle baba, amca, dayı veya saygın bir dede) sözü devralarak geleneksel konuşmayı başlatır. Bu konuşmanın tepe noktası olan "Allah’ın emri, Peygamber’in kavliyle..." hitabı, alelade bir kalıp olmanın çok ötesinde, evlilik kurumuna bakışı özetleyen muazzam bir felsefeyi içinde barındırır. Cümlenin ilk kısmı olan "Allah'ın emri" ifadesi, evliliğin ilahi ve kutsal bir zemin üzerine inşa edildiğini hatırlatır. İslam inancına göre evlilik, insanın fıtratına uygun, toplumu ve nesli koruyan, yaratıcının insanlığa emrettiği kutsal bir müessesedir. Erkek tarafı bu sözü söyleyerek, bu birlikteliği dünyevi çıkarlarla değil, ilahi rıza ve helal dairesi içinde başlatmak istediklerini beyan eder. Cümlenin devamında gelen "Peygamber’in kavliyle" (yani Peygamber’in sözü, sünneti ve yoluyla) bölümü ise, bu yolculuğun metodunu belirler. Hz. Muhammed'in "Evlilik benim sünnetimdir" hadisinden yola çıkarak, bu sevgi bağının peygamberi bir ahlak, şefkat ve hoşgörü modeliyle yürütüleceği taahhüt edilir. Erkek tarafı bu ifadeyle kız evine, "Bize emanet edeceğiniz kızınıza nezaketle, saygıyla ve adaletle yaklaşacağız" güvencesini verir. Bu edep dairesinde erkek tarafının büyüğü doğrudan kızın babasına hitap eder: "Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Gençlerimiz birbirini görmüş, beğenmiş; bizlere de onların bu güzel niyetine ortak olmak düşmüş. Bizler de bugün buraya; ailemizin saygıdeğer oğlu [Damadın Adı] için, asil ve hanımefendi kızımız [Gelinin Adı]’nı, Allah’ın emri, Peygamber’in kavliyle sizlerden istemeye geldik." Kız babası, ailevi bir olgunluk göstermek adına geleneğin bir parçası olarak hafifçe kızına ve kendi büyüklerine bakar. Kısa bir istişare mizanseninin ardından, süreci tatlılığa bağlayan o meşhur cevabı verir: "Gençler kendi aralarında anlaşmış, bize de hayırlı duada bulunmak düşer. Nasipse olur, hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın." Kız evinin bu rıza beyanıyla birlikte salondaki gergin heyecan yerini rahatlamaya ve tebessümlere bırakır. 2. Bağlılığın Simgesi: Söz Kesme İsteme olumlu sonuçlandıktan hemen sonra (genellikle aynı akşam kahvelerin ardından) söz kesme aşamasına geçilir. Bu, çiftin artık birbirine söz verdiğinin aile içi ilanıdır. Söz kesmenin asıl amacı büyük kalabalıklar toplamak değil, çekirdek ailelerin şahitliğinde sadakat zincirini başlatmaktır. Söz yüzükleri (genellikle ince alyanslar veya zarif tektaşlar) bir tepsi içinde getirilir. Aile büyüklerinden biri çiftin yüzüklerini takar, kısa ve yapıcı bir konuşma yaparak iyi dileklerini iletir ve kırmızı kurdeleyi keser. Kırmızı kurdelenin kesilmesiyle birlikte çift, evlilik yolundaki ilk resmi sözü vermiş olur. Söz kesilmesinin ardından, bütçeye göre hazırlanan bir akşam yemeği veya zengin bir açık büfe ikramına geçilir. Bu sırada aileler, birbirlerine duydukları sevgiyi göstermek adına çiftlere ilk hediyelerini (saat, takı vb.) takdim edebilirler. 3. Sosyal Bağların ve Sözleşmenin İlanı: Nişan Merasimi ve Nişan Konuşması Söz aşaması geride kaldıktan birkaç ay sonra gerçekleştirilmesi ideal olan nişan töreni, evlilik niyetinin daha geniş bir akraba, arkadaş ve sosyal çevreye duyurulması işlevini görür. Nişanın boyutu ve formatı tamamen çiftlerin bütçesine ve hayallerine bağlıdır; evde samimi bir parti şeklinde organize edilebileceği gibi, şık bir restoranda ya da davetli kitlesi çoksa özel bir nişan salonunda da yapılabilir. Geleneksel olarak nişan masrafları kız tarafına ait olsa da, günümüzün ekonomik şartlarında çiftlerin bu harcamaları ortak bir bütçeden karşılaması daha sürdürülebilir bir yaklaşımdır. Nişan sürecinin en önemli ritüellerinden biri de, ailelerin birbirine gösterdiği özenin maddi bir sembolü olan karşılıklı nişan bohçası geleneğidir. Nişan töreninin zirve noktası, yüzüklerin takılması ve topluluğa hitaben yapılan konuşmadır. Yüzükleri takmak ve kurdeleyi kesmek üzere, evlilik hayatıyla örnek teşkil eden bir aile büyüğü davet edilir. Kürsüye veya nişan masasının başına geçen aile büyüğü, salondaki davetlilere dönerek şu konuşmayı gerçekleştirir: "Değerli misafirler, sevgili aile mensupları ve bu mutlu güne şahitlik etmek için gelen kıymetli dostlarımız... Bugün burada, evliliğin asil ve mukaddes yolunda yürümeye karar vermiş olan iki güzel gencimizin, [Gelin Adayının Adı] ve [Damat Adayının Adı]’nın nişan merasimi için toplanmış bulunuyoruz. Kız isteme ve söz aşamalarıyla aile içinde başlattığımız bu hayırlı yolculuğu, bugün sizlerin şahitliğinde, bu yüzüklerle bir adım daha ileriye taşıyoruz. Sevgili gençler; nişan, birbirinizi daha iyi tanımanız ve ailelerinizi birbirine yakınlaştırması için verilmiş kıymetli bir zamandır. Parmağınıza takacağınız bu halkalar sadece birer ziynet eşyası değil; sevginin, saygının, sabrın ve birbirinize olan bağlılığınızın ömür boyu sürecek nişanesidir. Temennim odur ki; bu yolda birbirinize her zaman destek olun, sevginizi saygıyla besleyin. Her iki aileye de bu güzel birlikteliğin hayırlı olmasını diliyor, yüzüklerinizi takarken ömrünüzün de bu kırmızı kurdele gibi upuzun ve mutluluk dolu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." Konuşmanın ardından hatip, yüzükleri parmaklara takar. "Makas kesmiyor" latifesi yapılıp küçük bir bahşiş takdim edildikten sonra, iyi dilekler ve dualar eşliğinde kırmızı kurdele kesilir, tebrik ve eğlence merasimi başlar. 4. Büyük Gün: Evlilik (Nikah ve Düğün), Resmiyet ve Kapanış Duaları Tüm bu hazırlıkların, heyecanların ve emeklerin taçlandığı son aşama ise büyük gün, yani evlilik sürecidir. İdeal bir evlilik organizasyonu, aylar öncesinden başlayan disiplinli bir planlama gerektirir. Düğünden en az 4-6 ay önce nikah dairesinden gün alınması işin bürokratik zeminidir. Bu süreçle eş zamanlı olarak gelinlik, damatlık seçimi ve ev eşyası alışverişleri hızlandırılır. Düğün günü gelip çattığında zaman yönetimi ve stres kontrolü hayat kurtarıcıdır. Çiftler modern bir nikah töreni ve ardından sade bir kokteyl tercih edebileceği gibi, yemekli büyük bir düğün de organize edebilirler. Bu büyük günün en anlamlı iki ayağı; nikah memurunun huzurunda atılan resmi imzalar ve ardından tüm davetlilerin ellerini semaya açarak eşlik ettiği evlilik duasıdır. İmzalar atılıp çift resmen "eş" ilan edildikten sonra, ya nikah kıyan yetkili ya da ailelerin davet ettiği bir din görevlisi/aile büyüğü kapanış konuşmasını ve evlilik duasını icra eder. Bu hitap, yeni evli çiftin kulaklarına küpe yapacağı son nasihatleri ve manevi zırhı barındırır. İdeal Bir Düğün/Nikah Konuşması ve Evlilik Duası Konuşmacı mikrofonu alarak salona ve çiçeği burnunda çifte hitap eder: "Kıymetli misafirler, bugün burada iki kalbin, hukukun ve şahitlerin huzurunda 'Evet' diyerek tek bir hayatta birleşmesine şahitlik ettik. Nikah, insanlık tarihinin en eski, en onurlu sözleşmesidir. Sevgili gençler, az önce attığınız imzalarla sadece bir salonu değil, bir ömrü paylaştınız. Şeyh Edebali'nin dediği gibi; artık 'sevginizi büyütün, öfkenizi yutun.' Birbirinize örtü olun, birbirinizin eksiklerini merhametle tamamlayın. Şimdi bu güzel tablonun bereketlenmesi için gelin hep birlikte ellerimizi açalım ve bu yuvaya dua edelim: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allah'ım! Bugün nikahlarını kıydığımız bu iki gencimizin, [Gelin Adı] ve [Damat Adı]’nın akitlerini mübarek eyle. Bu evliliği hayırlı, bereketli ve daim eyle. Kendilerine Hz. Adem ile Hz. Havva, Hz. Ali ile Hz. Fatima ve Peygamber Efendimiz ile Hz. Hatice validemiz arasındaki o muazzam sevgi, saygı, sadakat ve muhabbeti nasip eyle. Aralarına fitne, fesat, soğukluk ve ayrılık tohumları düşürme Allah'ım. Rabbimiz! Bu yuvayı geçim darlığından, kötü ahlaktan, gözlerin hasedinden ve her türlü musibetten muhafaza buyur. Kendilerine vatana, millete ve insanlığa hayırlı, salih ve saliha nesiller lütfeyle. Evlerinden huzuru, alın terlerinden bereketi, kalplerinden birbirlerine olan merhameti eksik etme. İlk günkü heyecanlarını, ömürlerinin sonuna kadar taze tutmalarını nasip eyle. Amin, amin, bi-hürmeti Seyyidi'l-mürselîn. El-Fatiha." Okunan Fatiha Suresi ile birlikte, kız isteme odasında fısıldanan "Allah'ın emri", düğün salonunda semaya yükselen bu dualarla mühürlenmiş olur. Sonuç Evliliğe giden bu dört temel aşamanın ideal bir şekilde tamamlanmasının formülü, harcanan paranın miktarında veya kusursuz uygulanan modern trendlerde gizli değildir. Bu sürecin gerçek başarısı; çiftlerin aileler arasındaki köprü görevini başarıyla yürütmesinde, her aşamada açık ve dürüst iletişim kurmasında, birbirlerinin sınırlarına ve bütçelerine saygı duymasında yatar. Gelenekler yol gösterici ve birleştirici unsurlardır; ancak çiftleri borç yükü altında bırakacak veya huzursuzluk çıkaracak kadar katı uygulanmamalıdır. Önemli olan, tüm bu tatlı telaşların sonunda geriye dönüp bakıldığında, yüzlerde sıcak bir tebessüm ve ömür boyu sürecek mutlu bir evliliğin sarsılmaz temellerini bırakabilmektir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23