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Dünya Siyonist sürüsü Filistinlilerin evlerini patlayıcılarla yıktı
Dünya

Siyonist sürüsü Filistinlilerin evlerini patlayıcılarla yıktı

Yeniakit Publisher
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Siyonist sürüsü Filistinlilerin evlerini patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi ile Han Yunus’ta Filistinlilere ait ev ve mülkleri patlayıcılarla yıktığı bildirildi. Görgü tanıkları, üç büyük yıkım sırasında meydana gelen patlamaların birçok bölgeden duyulduğunu aktardı.

Gazze Şeridi’nin iki ayrı kentinde gerçekleştirilen yıkımlar, çevrede şiddetli sarsıntılara neden oldu. Görgü tanıklarının anlatımına göre İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi’nin güneydoğusu ile Han Yunus’un kuzeydoğusunda ev ve mülkleri hedef alan üç büyük yıkım gerçekleştirdi.

Patlama sesleri geniş bir alanda duyulurken, İsrail askeri araçlarının da ordunun kontrolündeki Sarı Hat içinde zaman zaman ateş açtığı belirtildi.
Yıkımların yanı sıra İsrail ordusuna ait araçlar da Gazze'de işgal altında tuttuğu Sarı Hat içinde zaman zaman ateş açtı.

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık düzenlediği saldırılar ve ev yıkımlarıyla ihlal ediyor.

Sarı Hat'tı belirten betonların yerini değiştiren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerindeki işgal altında tuttuğu alanı genişletiyor ve Filistinlilerin girmesinin yasak olduğu bölgelerin büyümesine, daha fazla kişinin yerinden edilmesine yol açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından ihlal edilmesi sonucu 1386 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 784 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

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