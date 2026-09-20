Ankara’da kundaklama ve silahlı yaralama soruşturması: 5 şüpheli cezaevinde
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’da son bir haftada meydana gelen yakarak mala zarar verme ve silahla yaralama olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada beş şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendiriliyor.
Başkentte kundaklama ve silahlı yaralama olaylarını araştıran polis, suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen beş kişiyi tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışma, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.
GÖZALTI KARARININ ARDINDAN OPERASYON
Son bir hafta içinde işlenen suçlara yönelik soruşturmada, Başsavcılığın gözaltı kararı vermesi üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonlarda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan beş kişinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.