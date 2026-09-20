  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Gözaltı kararı verildi Yahudi lisesinde soykırım propagandası: Silah ve yağlı urganlı teşvik Bahçeli'den videolu 19 Eylül mesajı: Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir! Altunç Kumova’nın çok hoşuna gidiyormuş! 60 kat yükselişe ‘anormal’ itirafı 571 şehit yakını ve gazi daha kamuya atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Terör endüstrisinin hortumlarını tek tek keseceğiz Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı: Böyle kadına nafaka bağlanamaz! Mesut Özarslan ateş püskürdü: Özgür Özel ve yandaşlarına 'İbiş'li gönderme Fonlu medyanın bir yalanı daha çöktü: Marş marş değil, naş naş Sözcü FETÖ'nün 'mahrem izdivaç' ağı çökertildi: 15 terör militanı tutuklandı Kozinoğlu’nu oynayan Savtak “Bilmiyordum” dedi, Saymaz küplere bindi! Bana başka söyledi TV’de başka anlatıyor
Dünya ABD’den dört ülkede güvenlik uyarısı: Gerilim hızla tırmanabilir
Dünya

ABD’den dört ülkede güvenlik uyarısı: Gerilim hızla tırmanabilir

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD’den dört ülkede güvenlik uyarısı: Gerilim hızla tırmanabilir

ABD’nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçilikleri, bölgedeki vatandaşlarına uçuş iptalleri ve hava sahası kapanmalarına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı. Uyarılarda, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaların hızla genişleyebileceği belirtildi.

Orta Doğu’daki askeri gerilim nedeniyle ABD’nin dört ülkedeki diplomatik temsilciliğinden güvenlik uyarısı geldi. Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn’deki büyükelçilikler, bölgedeki koşulların beklenmedik biçimde ağırlaşabileceğini belirterek ABD vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi.

ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçiliklerinden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki askeri çatışmanın "hızla tırmanabileceğine" işaret edilen açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve "beklenmedik bir tırmanışın" yaşanabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da bulunan ABD'lilerden dikkatli olmaları, muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları istendi.

İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği kaydedilen açıklamada, Orta Doğu bölgesi dışındakiler de dahil olmak üzere ABD'nin diplomatik tesislerinin daha önce hedef alındığı ifade edildi.

İran bankasının Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı
İran bankasının Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı

Ekonomi

İran bankasının Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı

Kötü koku ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Camı kıran ekipler cansız bedenle karşılaştı!
Kötü koku ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Camı kıran ekipler cansız bedenle karşılaştı!

Gündem

Kötü koku ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Camı kıran ekipler cansız bedenle karşılaştı!

İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler
İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler

Dünya

İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler

İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler
İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler

Dünya

İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23