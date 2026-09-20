Görenler küçük dilini yutacak: BİM 22 Eylül kataloğunu yayımladı!
BİM 22-25 Eylül kataloğunu yayımladı. Yeni haftanın kampanyalarında, dikiş-örgü setlerine, ev tekstilinden mutfak ürünlerine kadar onlarca fırsat ürünü satışa sunulacak.
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BİM 22-25 Eylül kataloğunu yayımladı. Yeni haftanın kampanyalarında, dikiş-örgü setlerine, ev tekstilinden mutfak ürünlerine kadar onlarca fırsat ürünü satışa sunulacak.
Mutfak ve Pastacılık Ürünlerinde Büyük İndirim Fırsatı BİM’in bu haftaki aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken grupların başında mutfak ve şık sunum ekipmanları geliyor. Özellikle pasta ve tatlı sunumlarına meraklı olanlar için geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan mutfak ve sunum ürünleri: 6+1 Pasta Servis Seti: 439 TL Kahve Fincan Takımı: 999 TL Hasır Tepsi: 545 TL Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri: 399 TL Kelepçeli Kek Kalıbı: 419 TL 2 Katlı Kurabiyelik: 269 TL Ayaklı Kek Tabağı: 259 TL Kahve / Moka Pot: 269 TL Desenli Cam Kesme Tablası: 129 TL Desenli Sufle Kabı: 39 TL Cam Kahve Fincanı: 35 TL
Dikiş, Örgü ve Hobi Malzemeleri Raflarda El işi ve hobi tutkunlarını sevindirecek dikiş-örgü ekipmanları 22-25 Eylül aktüel kataloğunda geniş yer buluyor. Öne çıkan hobi ve dikiş ürünleri: Punch İğne Seti: 189 TL Punch İğne: 169 TL Tığ Seti: 149 TL Mini Makas: 79 TL Kesim Bıçağı: 75 TL Puf İğnedenlik: 69 TL Dikiş Makinesi İğne Seti: 69 TL Dikiş Makası: 49 TL Terzi Makası: 39 TL Çift Uçlu Cımbız: 39 TL Tığ ve Misinalı Şiş Çeşitleri: 29 TL Dikiş Sökme ve İlik Açma Aparatı: 29 TL
Ev Tekstili, Valiz ve Temel Gıda Ürünleri Mutfak ve dikiş kategorilerinin yanı sıra ev yaşamında ihtiyaç duyulan temel tekstil ürünleri ile gıda ve kişisel bakım malzemeleri de uygun fiyatlarla BİM mağazalarında yerini alacak.
Çocuk Valiz: 999 TL Dijital Baskılı Halı: 649 TL Baskılı Oversize Sweatshirt: 229 TL Erkek Kışlık Gömlek: 289 TL Jogger Pantolon: 419 TL 5 Litre Ayçiçek Yağı: 449 TL 1500 Gram Yarım Yağlı Tost Peyniri: 399 TL 900 Gram Beyaz Peynir: 219 TL
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