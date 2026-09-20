Görenler küçük dilini yutacak: BİM 22 Eylül kataloğunu yayımladı!

Mutfak ve Pastacılık Ürünlerinde Büyük İndirim Fırsatı BİM’in bu haftaki aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken grupların başında mutfak ve şık sunum ekipmanları geliyor. Özellikle pasta ve tatlı sunumlarına meraklı olanlar için geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan mutfak ve sunum ürünleri: 6+1 Pasta Servis Seti: 439 TL Kahve Fincan Takımı: 999 TL Hasır Tepsi: 545 TL Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri: 399 TL Kelepçeli Kek Kalıbı: 419 TL 2 Katlı Kurabiyelik: 269 TL Ayaklı Kek Tabağı: 259 TL Kahve / Moka Pot: 269 TL Desenli Cam Kesme Tablası: 129 TL Desenli Sufle Kabı: 39 TL Cam Kahve Fincanı: 35 TL