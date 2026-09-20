İngiltere'de gıda depolama uyarısı: Bunları stoklayın! Bir ülkenin daha El Nino ile başı belada...

Enerji kaynağı olan karbonhidratların acil durum stoğu hazırlanırken öncelikli ürünlerden biri olması gerektiği ifade ediliyor. Elektrik ve suya erişimin devam ettiği senaryolarda kahverengi pirinç, tam tahıllı makarna, yulaf ezmesi ve tam buğday kuskus gibi kuru gıdalar öneriliyor. Mikrodalgada hazırlanabilen pirinç veya tahıl paketleri de alternatifler arasında gösteriliyor. Uzmanlar, "Tam tahıllı karbonhidratları tercih etmek daha fazla lif, vitamin ve mineral almanızı sağlar" dedi. Lifin bağırsak düzeninin korunmasına yardımcı olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, daha uzun süre tok kalmaya, yemeklerden sonra kan şekerini dengelemeye ve sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını beslemeye katkı sağladığını aktardı. Stoklara havuç, yeşil fasulye, patates, domates, tatlı mısır, fasulye, bezelye ve mercimek gibi konserve veya kavanozda saklanan sebzelerin de eklenmesi öneriliyor. Kuruyemişler ve tohumlar ise uzun raf ömürlü atıştırmalık seçenekleri arasında yer alıyor.