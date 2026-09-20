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İngiltere'de gıda depolama uyarısı: Bunları stoklayın! Bir ülkenin daha El Nino ile başı belada...

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Giriş Tarihi:

İngiltere'de gıda depolama uyarısı: Bunları stoklayın! Bir ülkenin daha El Nino ile başı belada...

İngiltere'de uzmanlar Süper El Nino hava olayı etkisini artırırken sıcaklıklardan etkilenecek bireylere olası acil durumlara karşı gıda stoku yapmaları uyarısı yapıyor. 2026 yılında Süper El Niño'nun gelişmesi, küresel hava modellerini etkileyebilecek ana faktörlerden biri olarak şimdiden ortaya çıktı.

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Foto - İngiltere'de gıda depolama uyarısı: Bunları stoklayın! Bir ülkenin daha El Nino ile başı belada...

Süper El Nino hava olayının etkisini artırmasıyla birlikte bazı ülkelerde acil durumlara karşı gıda stoku yapılması gündeme geldi. The Guardian’a konuşan İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Dame Angela Eagle, acil servislerin ulaşmasına kadar vatandaşların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda yiyecek bulundurmasının önemine dikkat çekti.

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Foto - İngiltere'de gıda depolama uyarısı: Bunları stoklayın! Bir ülkenin daha El Nino ile başı belada...

Eagle, "Acil servisler size ulaşana kadar bir süre idare etmenizi sağlayacak biraz yiyecek stoğunuz varsa hiç yiyeceğiniz olmamasından iyidir" ifadelerini kullandı. Peki birkaç hafta boyunca yeterli olabilecek bir acil durum stoğunda hangi ürünler yer almalı? Liverpool John Moores University’den beslenme uzmanları Richard Kirwan ve Graeme Close, The Conversation'a mutfak dolaplarında bulunması gereken ürünleri tek tek açıkladı.

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Foto - İngiltere'de gıda depolama uyarısı: Bunları stoklayın! Bir ülkenin daha El Nino ile başı belada...

Protein; kas seviyelerinin ve metabolizmanın korunmasında önemli rol oynarken, uzun süre tok tutan besin seçenekleri arasında da yer alıyor. Kirwan ve Close, konserve tavuk, haşlanmış biftek veya köfte gibi et ürünlerinin yanı sıra konserve balıkların da stoklanmasını öneriyor. Uzmanlara göre domates soslu sardalya tercih etmek besin değerini daha da artırabilir. Araştırmacılar, “Domates, düşük iltihaplanma seviyeleriyle ilişkilendirilen güçlü bir antioksidan olan likopen açısından zengindir” ifadelerini kullandı. Et tüketmeyenler içinse konserve fasulye ve uzun ömürlü süt öne çıkıyor. Uzmanlar ayrıca birkaç kutu uzun ömürlü süt veya yağsız süt tozunun yemeklere eklenerek hem kalsiyum hem de protein alınmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

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Foto - İngiltere'de gıda depolama uyarısı: Bunları stoklayın! Bir ülkenin daha El Nino ile başı belada...

Enerji kaynağı olan karbonhidratların acil durum stoğu hazırlanırken öncelikli ürünlerden biri olması gerektiği ifade ediliyor. Elektrik ve suya erişimin devam ettiği senaryolarda kahverengi pirinç, tam tahıllı makarna, yulaf ezmesi ve tam buğday kuskus gibi kuru gıdalar öneriliyor. Mikrodalgada hazırlanabilen pirinç veya tahıl paketleri de alternatifler arasında gösteriliyor. Uzmanlar, "Tam tahıllı karbonhidratları tercih etmek daha fazla lif, vitamin ve mineral almanızı sağlar" dedi. Lifin bağırsak düzeninin korunmasına yardımcı olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, daha uzun süre tok kalmaya, yemeklerden sonra kan şekerini dengelemeye ve sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını beslemeye katkı sağladığını aktardı. Stoklara havuç, yeşil fasulye, patates, domates, tatlı mısır, fasulye, bezelye ve mercimek gibi konserve veya kavanozda saklanan sebzelerin de eklenmesi öneriliyor. Kuruyemişler ve tohumlar ise uzun raf ömürlü atıştırmalık seçenekleri arasında yer alıyor.

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Foto - İngiltere'de gıda depolama uyarısı: Bunları stoklayın! Bir ülkenin daha El Nino ile başı belada...

Acil durum stoğunun en önemli parçalarından biri ise su. Uzmanlar, açılmamış su şişelerinin mutlaka evde bulundurulmasını tavsiye ediyor. Kirwan ve Close, "Kişi başına günde yaklaşık üç ila dört litre öneriliyor. Ancak yemek pişirme ve hijyen ihtiyaçları için fazladan su da bulundurmak isteyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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