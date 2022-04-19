Benzin ve motorine (mazot) indirim var mı? 19 Nisan 2022 Güncel akaryakıt fiyatları:

Petrolde Çin'de salgın önlemleri ile ilgili verilen mesajlar ve Libya'daki arzda yaşanan problemlerin sürmesi nedeniyle fiyatlarda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Brent Petrol, uluslararası piyasada 113 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü de sınırlı yükselişle 108 dolara geldi. İşte benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (19 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgali devam ediyor. Rusya askerlerinin rotasını çevirdiği Dobbas'ta sıcak çatışmalar başladı. Savaş nedeniyle brent petrol fiyatları da diken üstünde olmayı sürdürüyor. Petrol fiyatlarının artması ile birlikte akaryakıt fiyatlarına da zam gelmekte. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorine zam, indirim var mı?

Motorin fiyatlarına son olarak 16 Nisan Cumartesi günü 1 lira 79 kuruşluk zam yapılmıştı. Bugün ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Araç sahipleri 19 Nisan 2022 Güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte 19 Nisan 2022 güncel benzin, motorin fiyatları:

İstanbul'da benzin ve mazot kaçtan satılıyor?

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

İzmir'de akaryakıt (benzin-motorin) kaç TL?

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.