Benzin ve motorine indirim: Brent petrol ne kadar? İbre tersine döndü mü? Altın, dolar fiyatları etkiler mi? Güncel son durum

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle sürekli olarak değişen akaryakıt fiyatları, araç sahipleri başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Küresel çapta yaşanan ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenen akaryakıt fiyatlarının güncel durumunu öğrenmek isteyenler, arama motorlarına yönelerek araştırmalarını akaryakıt fiyatları 12 Aralık Pazartesi terimleriyle sürdürüyor. Peki Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi, indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı ne kadar?

İbre tersine döndü

Son dönemde brent petrolde yaşanan dalgalanma sonrası fiyatlarda düşüş sürerken fiyatlar son bir yılın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Altın, dolar fiyatları etkiler mi?

Altın düştü, dolar yükseldi akaryakıt fiyatlarını etkiledi:

Bugün 75 dolara kadar düşen brent petrolde düşüşün sürebileceği belirtilirken, piyasaların önümüzdeki günlerde alınacak kararlardan etkileneceği belirtiliyor..

RUSYA ÜRETİMİ KISITLAYABİLİR

Rus yetkililer ise dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olan Rusya'nın üretimi kısabileceğini ve G7 ülkeleri tarafından kabul edilen Rus ihracatına getirilen tavan fiyat sınırını uygulayan herhangi bir ülkeye petrol satmayı reddedeceklerini söyledi.

AB YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?

Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları ve buna bağlı fiyat sınırı konusundaki belirsizliğin fiyatlardaki dalgalanmayı yüksek tutarken, yaptırımların şu ana kadar küresel piyasalar üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN FLAŞ KARAR

Suudi Arabistan Enerji Bakanı da pazar günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın yaptırımlarının ve tavan fiyat uygulamasının etkisinin henüz net bir sonuç vermediğini ve uygulamanın hala belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi, indirim var mı?

Benzin, motorin veya LPG fiyatlarında şu an için bir indirim veya zam açıklaması yapılmadı. Akaryakıtta indirim son olarak benzin fiyatına yapılmıştı. Buna göre benzin fiyatına 10 Aralık Cumartesi günü 75 kuruşluk indirim gerçekleşmiş, motorin fiyatında ise bir değişim olmamıştı.

Benzin ve motorin fiyatı ne kadar? Güncel son durum

Akaryakıt fiyatları 12 Aralık Pazartesi şu şekilde:

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 17,40 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,11 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 17,39 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,09 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 17,56 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 17,56 TL

Motorin fiyatı: 21,34 TL