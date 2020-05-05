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Ekonomi

Benzin ve motorine bir haftada ikinci zam geldi! İşte son rakamlar

Benzinin litre fiyatına 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı. Son gelen zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, Ankara'da 5,33 liradan 5,40 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:14:00 - 2020-05-05 09:15:51
Benzin ve motorine bir haftada ikinci zam geldi! İşte son rakamlar

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın verdiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükseldi.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükseldi.

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