Benzin ve motorinde 15 kuruş indirim: Pompaya yansımayacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litresinde 13, motorinin litresinde ise pompaya yansımayacak 15 kuruşluk indirim uygulanacağını açıkladı.
Benzinin litresinde 13, motorinin litresinde ise 15 kuruş indirim uygulanacak. Bu geceden itibaren geçerli olacak indirim eşel mobil sistemi gereği pompaya yansımayacak.
15 kuruş indirim
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litresinde 13, motorinin litresinde ise 15 kuruş indirim uygulanacak.
Pompaya yansımayacak
Bu geceden itibaren geçerli olacak indirim eşel mobil sistemi gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.
İndirim oranında ÖTV’de artış gerçekleştirilecek.