Benzin ve motorin 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Brent, benzin ve motorin 2022 fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları ne kadar olur? Tahmin

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen Sabah Gazetesi'ne akaryakıta yönelik önemli açıklamalarda, enerji piyasalarındaki düşüşün süreceğini ve benzin ve motorin fiyatlarının ise tahminlerin ötesinde bir rakama düşeceğini iddia etti. Zafer Ergezen, "Ben petrol fiyatlarının düşme ihtimalini yükselme ihtimalinden daha beklenebilir olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem için 85-87 dolar bandının en olası bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise çift haneli indirimler görebiliriz” diye konuştu.