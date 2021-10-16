Araç sahipleri yeni güne benzin ve motorine gelen zam haberiyle başladı. Son günlerde benzin ve motorin fiyatlarında bir dalgalanma yaşanıyordu. Enerji Petrol Gaz ikmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıta zam geldiğini duyurdu. Peki, İstanbul'da Ankara'da benzin ne kadar oldu? Benzin ne kadar oldu?

İstanbul Ankara İzmir benzin motorin ne kadar?

Motorine 41 kuruş, benzine ise 40 kuruş zam yapıldı. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak. LPG’de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı. Yapılan zammın ardından İstanbul'da motorininin litresi 7,94'ten, benzinin litresi ise 7,90'dan satılacak. Ankara'da benzinini litresi 8 TL'den motorinini litresi ise 8,03'ten satılacak.

Akaryakıttaki zamları kısmen frenlemek üzere devreye alınan ve Maliye’ye bir yıllık maliyeti 30 milyar TL’yi aşan eşel mobil sistemi öncesinde maktu ÖTV miktarları benzinde 2,52 TL, motorinde 2,05 TL, LPG’de 1,75 TL idi. Eşel mobil sistemiyle zamlar ÖTV’den düşülmeseydi benzin ve motorinde çift haneli rakamlara ulaşılmış olacaktı.