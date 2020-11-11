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Ekonomi Benzin ne kadar? | Benzine zam ne kadar yapıldı?
Ekonomi

Benzin ne kadar? | Benzine zam ne kadar yapıldı?

Güncel benzin fiyatları | Benzin ve motorine 5 Kasım’da zam yapıldı. Yeni bir zammın daha yolda olduğu ileri sürülüyor. Peki, İstanbul’da benzin ne kadar? | Benzine ne kadar zam yapıldı güncel | Ankara benzin fiyatı | İzmir benzin fiyatı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:54:00 -
Benzin ne kadar? | Benzine zam ne kadar yapıldı?

Benzin litre fiyatı güncel | Otomobil sahipleri benzin ve motorine gelen zamları yakından takip ediyor. Milyonlarca kişi benzine zam yapılıp yapılmadığını, benzinin litresinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, benzine ne zaman zam yapılacak?

Benzin ne kadar? | Benzine zam ne kadar yapıldı?

Benzin zammı ne kadar? | Son olarak 5 Kasım’da benzin ve motorine zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Son duyumlara göre ise benzine yeni bir zam yolda.

12 Kasım’dan itibaren ise benzinin litresine 19 kuruşluk bir zammın yapılacağı ileri sürülüyor.

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Yorumlar

okur

dolar düşüyor ,brent petrol düşük bu neyin zammı,el insaf...
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