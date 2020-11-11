Benzin litre fiyatı güncel | Otomobil sahipleri benzin ve motorine gelen zamları yakından takip ediyor. Milyonlarca kişi benzine zam yapılıp yapılmadığını, benzinin litresinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, benzine ne zaman zam yapılacak?

Benzin ne kadar? | Benzine zam ne kadar yapıldı?

Benzin zammı ne kadar? | Son olarak 5 Kasım’da benzin ve motorine zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Son duyumlara göre ise benzine yeni bir zam yolda.

12 Kasım’dan itibaren ise benzinin litresine 19 kuruşluk bir zammın yapılacağı ileri sürülüyor.